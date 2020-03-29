ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق الى 547 و143 شفاء و42 وفاة في عموم البلاد

2020/03/29 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، ذكر في تصريح، أن مختبرات الوزارة سجلت إحدى وأربعين حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، مع تسجيل اثنتي عشرة حالة شفاء في محافظات بغداد والديوانية ودهوك والسليمانية.

وأضاف، أن عدد حالات الإصابة المسجلة في عموم البلاد بلغ خمسمائة وسبع وأربعين حالة، واثنتين وأربعين حالة وفاة، وشفاء مائة وثلاث وأربعين حالة.

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