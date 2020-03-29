تحالف الوطن أولا: على جميع الأطراف السياسية تحمل المسؤولية في إدارة الأزمة الاقتصادية

2020/03/29 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس تحالف “الوطن أولاً” مثنى السامرائي إن انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا أثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي

وأوضح في تصريح، أن الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلة عدم تعدد مصادر الدخل واعتماده على تصدير النفط كحل وحيد لتمويل موازناته المالية، مبينا أن مواجهة الأزمة الاقتصادية المتوقعة تحتاج إلى جهود جميع الكتل السياسية التي عليها أن تترك خلافاتها جانباً وتعمل بروح الفريق لإنقاذ البلاد.

ودعا الحكومة المرتقبة الى ضرورة أن تكون حازمة في حل مشكلة الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، مضيفا أن الموازنة المالية سيتم تخفيضها تبعاً لانخفاض أسعار النفط، لكن ليست هناك مشكلة فيما يتعلق بتوزيع رواتب الموظفين لتسعة أشهر قادمة على الأقل.

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