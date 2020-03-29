دراسة تكشف مدة بقاء كورونا في جسد المصاب بعد شفائه

2020/03/29 | 23:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بكين كشف فريق من العلماء الصينيين في دراسة حديثة، عن توقعاتهم بشأن الفترة التي يعيش فيها “فيروس كورونا” المستجد بجسد المصاب.وأثبتت الدراسة أن الفيروس قد يبقى في جسد المصاب لمدة قد تصل إلى 8 أيام إضافية بعد تمام الشفاء، ومن ثم تتضح أهمية تمديد فترة الحجر الصحي للمتعافين من الفيروس لمدة أسبوع أو أسبوعين بعد الشفاء.وقام الإخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضًا بكورونا تم علاجهم في الفترة من الـ 28 من يناير/ كانون الثاني إلى الـ 9 من فبراير/ شباط وقد تعافوا من المرض.ووجد الباحثون أن الفيروس أكثر في كل شخص بدرجات متفاوتة من الشدة، حيث بلغ متوسط حضانة الفيروس 5 أيام، وكان الجميع يعانون حُمّى وسعالاً والتهاب الحلق وضيق التنفس.وتجاوزت أعداد المصابين بكورونا المستجد، كوفيد19، مئات الآلوف فضلات عن الآلاف الذين توفيوا جراء تفشي الفيروس حول العالم.وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الإصابات جراء “فيروس كورونا” تجاوز 600 ألف مصاب حول العالم.

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