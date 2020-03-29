فرنسا.. ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 2606

2020/03/29 | 23:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 2606 حالات.

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