استحداث ردهة عزل بمصابي كورونا خارج قضاء الرفاعي

2020/03/29 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..استحدث مستشفى الرفاعي العام ردهة عزل خاصة بمصابي فيروس كورونا خارج حدود القضاء .وقال بيان اوردته دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شركة اصول القلعة للمقاولات النفطية التي تقع على الطريق الخارجي الرابط بين قضائي الرفاعي وقلعة سكر ، تبرعت بموقع الشركة ليكون مكانا لعزل المصابين […]

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