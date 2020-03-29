حمدى عبد العزيز - يا مولانا ..

2020/03/29 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز يامولانا ..تزرف دموعك علي إيقاف شعائر صلاة الجمعة في المساجد لمحاصرة خطر إنتشار وباء الكرونا ، وتنتفخ أوداجك حين ترفع عقيرتك مستنكراً ، صارخاً في وجوهنا- إنكم بذلك تمنعون علاج الله !!!!، يامولاناتدعوا الله في كل خطبة صلاة جمعة أو أي خطبة في قنواتك الفضائية ، وعلي كافة منابرك المتعددة ..أن يشفي مرضي المسلمين قاصراً شفائه ورحمته عليهم ..، وأنا كشخص لايدعي لنفسه الورع ولا......

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