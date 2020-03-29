2020/03/29 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حمدى_عبد_العزيز يامولانا ..تزرف دموعك علي إيقاف شعائر صلاة الجمعة في المساجد لمحاصرة خطر إنتشار وباء الكرونا ، وتنتفخ أوداجك حين ترفع عقيرتك مستنكراً ، صارخاً في وجوهنا- إنكم بذلك تمنعون علاج الله !!!!، يامولاناتدعوا الله في كل خطبة صلاة جمعة أو أي خطبة في قنواتك الفضائية ، وعلي كافة منابرك المتعددة ..
أن يشفي مرضي المسلمين قاصراً شفائه ورحمته عليهم ..، وأنا كشخص لايدعي لنفسه الورع ولا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - يا مولانا ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أن يشفي مرضي المسلمين قاصراً شفائه ورحمته عليهم ..، وأنا كشخص لايدعي لنفسه الورع ولا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - يا مولانا ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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