مسعد عربيد - تراثنا ... وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الثاني)

2020/03/29 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مسعد_عربيد لماذا التراث؟ بعيداً عن الطروحات النظرية، وفي سبيل خدمة المشروع التنويري العربي، نطرح الأسئلة العملية التالية:هل نكتفي بتفنيد وسرد ما طُمس من وقائع التاريخ السلبية والمتخلفة، وإنارة ما هو خافٍ في ظلمة الماضي وتعرية ما لحق به من كذب وخداع؟أم ندرس تاريخنا وتراثنا من أجل استنهاضه؟ وبالإضافة إلى التعريف بما تم طمسه، نكشف عن جوهر تجاربه وإنجازاته الثورية والتقدمية؟ وما دور كل من......

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