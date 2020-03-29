2020/03/29 | 23:20 - المصدر: الغد برس

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عبد المهدي : العراق اتخذ قرارات مبكرة بشهادة منظمة الصحة العالمية

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عبد المهدي : العراق اتخذ قرارات مبكرة بشهادة منظمة الصحة العالمية وتحقيق نتائج جيدة في السيطرة على (كورونا)

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