2020/03/29 | 23:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

دعت النائبة عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، اليوم الاحد، عدنان الزرفي الاعتذار عن التكليف لرئاسة الوزراء، وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها.

وقالت في بيان ، تلقته "الغد برس"، إن "القوى الكرديّة والسنيّة قطعت الطريق أمام (الزرفي)ورفضت مفاوضته، بعد إجماع أكثر من 120 نائب شيعيّ على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها".

واضافت "وعلى عدنان الزرفي كسب الوقت وتقديم اعتذاره عن التكليف غير الدستوريّ، وكل محاولاته والوعود التي حظي بها سابقا أصبحت اليوم هواء في شبك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد رفضه من قبل بعض الكتل.. نائبة تدعو الزرفي لتقديم اعتذاره عن التكليف) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد رفضه من قبل بعض الكتل.. نائبة تدعو الزرفي لتقديم اعتذاره عن التكليف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).