رئيس الجمهورية يبحث مخاطر جائحة كورونا مع ولي عهد أبو ظبي

2020/03/29 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أجرى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، جولة في العاصمة بغداد لتفقد اجراءات تنفيذ حظر التجوال.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، ان الأخير"اجرى جولة ليلية تفقدية للوقوف شخصيا على اجراءات منع التج

بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الجبهة التركمانية، النائب ارشد الصالحي، اليوم الاحد، تعازيه الى عائلة مواطن عراقي توفي في العاصمة التركية اسطنبول، نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وجاء في بيان التعزية، الذي نشره الصالحي على صفحت

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الأحد (29 آذار 2020)، ان امام مجلس النواب طريقتين للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، خلال الجلسة المرتقبة.

وقال المسعودي، لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق يعيش في

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