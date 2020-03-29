{ابق بالبيت}

2020/03/29 | 23:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ فاطمة رحمة

سجل الفنان طلال علي، أغنية بعنوان: "إبقى بالبيت" من كلماته وألحانه وغنائه.



وقال الفنان علي لـ "الصباح" ان: "أغنية "إبقى بالبيت"، نابعة من شعوري بوجوب التأكيد باستمرار على جمهوري وعموم العراقيين، بوجوب الالتزام بتعليمات خلية الازمة، وأهمها المكوث في المنازل وعدم كسر حظر التجول".

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