بينها اصدار عفو على السجناء والموقوفين.. اللجنة العليا للصحة تصدر عدد من القرارات المهمة

2020/03/29 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي عدد من القرارات المهمة بضمنها اصدار عفو على السجناء والموقوفين .وفي بداية الجلسة “تمت قراءة سورة الفاتحة على ارواح الضحايا والدعاء بالشفاء لجميع المصابين”، كما أثنى عبد المهدي على “جهود وتضحيات الملاكات الطبية والتمريضية وشكرهم […]

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