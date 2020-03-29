رئيس الجمهورية يبحث مخاطر جائحة كورونا مع ولي عهد أبو ظبي

2020/03/29 | 23:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، مساء اليوم الاحد، مع ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المخاطر والمسؤوليات التي تواجه شعوب ودول المنطقة في مواجهة وباء كورونا، وضرورة التآزر والتكاتف لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.

وأعرب رئيس الجمهورية، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، وتلقته "الغد برس"، عن شكره "لمشاعر الأخوّة والتضامن مع العراق التي أبداها وليّ العهد، والأمل بان تتخطى دولة الإمارات هذا الوباء بأسرع وقت، وأن يحفظ الله الأشقاء فيها من كل مكروه، مع الامتنان لسمو الشيخ محمد بن زايد، الذي اعرب بدوره عن دعم بلاده للشعب العراقي في مواجهة مخاطر الفايروس الذي يهدد شعوب العالم".

وتابع البيان انه "كما جرى، خلال المكالمة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وبما يرسخ الاستقرار والسلام في المنطقة".

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