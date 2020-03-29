القبض على اكثر من 4 الاف مخالف لحظر التجول و حجز 596 مركبة

2020/03/29 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، القبض على 4569 مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته.وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "، إن قواتنا الامنية المتواجدة داخل العاصمة بغداد لا زالت مستمرة في تطبيق حظر التجول الوقائي،فقد تمكنت ومنذ ١٧ آذار الحالي ولغاية اليوم ٢٩ من الشهر ذاته من القاء القبض على ٤٥٦٩ مخالفاً، فيما حجزت ٥٦٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٢٦٣٥٣ غرامة".واكد بيان القيادة على "أهمية تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية في تطبيق حظر التجول وعدم إضافة أعباء عليها حتى زوال هذا الوباء، حيث أن القوات الأمنية لديها توجيهات مشددة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول مخالفة التعليمات الصادرة خلال الحظر".

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