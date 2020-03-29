2020/03/29 | 23:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت النائب عن تحالف الفتح ، ميثاق الحامدي ، إن " قوى كرديّة وسنيّة ، قطعت الطريق أمام المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة عدنان الزرفي، ورفضت مفاوضاته"، بعد "إجماع أكثر من 120 نائب شيعيّ ، على رفض تكليفه وعدم تمرير كابينته المزمع تأليفها" .وفي بيان اطلعت عليه " كلامش برس"، دعت الحامدي " الزرفي الى كسب الوقت وتقديم اعتذاره عن التكليف غير الدستوريّ "، معتبرة " محاولاته والوعود التي حظي بها سابقا هواء في شبك " .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : قوى سنية وكردية رفضت التشاور مع الزرفي بشان كابينته الحكومية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : قوى سنية وكردية رفضت التشاور مع الزرفي بشان كابينته الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).