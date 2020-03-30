تمرد لدواعش أجانب في سجن الحسكة وسط استنفار كوردي- امريكي

2020/03/30 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت محطة روسيا اليوم أن مسلحي تنظيم "داعش" الأجانب، قاموا بالتمرد في سجن الحسكة، وأن قوات سوريا الديمقراطية استنفرت عناصرها وسط تحليق من الطيران الأمريكي فوق السجن.وأفادت مصار محلية بأن مدينة الحسكة تشهد استفارا كبيرا لمسلحي قوات سوريا الديمقراطية مع استقدام تعزيزات عسكرية للمدينة.ويقع السجن المذكور في أطراف حي غويران عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، والذي حولته "سوريا الديمقراطية" إلى معتقل مؤقت لمسلحي "داعش".وتزامن التمرد مع سماع دوي إطلاق رصاص متقطع في محيط السجن، فيما يعتقد أنه محاولة من "قسد" لفض التمرد بالقوة.وقالت المصادر نفسها إن هذا يأتي بالتوازي مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي، وأن عددا من الآليات الأمريكية وصلت إلى محيط السجن، وتمركزت عند دوار البانوراما على مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.يذكر أن هذا التمرد هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.وكان مسلحو "داعش" المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية 3 تمردات متزامنة مارس الجاري، في سجون "الحسكة المركزي"، و"الثانوية الصناعية" في مدينة الحسكة، وبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي.

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