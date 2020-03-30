ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى زوار العتبات الدينية في العراق

2020/03/30 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول كبير ومسؤولو صحة في العراق يوم الأحد إن فحوصا أثبتت إصابة بعض الزوار الشيعة العائدين للعراق من سوريا بفيروس كورونا مما يثير مخاوف من أن مثل هذه الزيارات الدينية قد تكون مصدرا لانتشار أوسع للمرض في شتى أنحاء العراق.وسجل العراق حتى الآن 547 حالة إصابة بكورونا و42 حالة وفاة معظمها خلال الأيام السبعة المنصرمة.وقالت السلطات الصحية إنه كانت هناك ما لا يقل عن 11 حالة إصابة بكورونا في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة بين زوار عادوا الأسبوع الماضي من سوريا بعد زيارة مزار شيعي هناك طبقا لما قاله محافظ كربلاء نصيف الخطابي.وأضاف في شريط مصور بث على فيسبوك إن كل من عادوا في الآونة الأخيرة من سوريا تم وضعهم في الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا.وقال إن على الحكومة المركزية ضم سوريا إلى الدول التي يحظر دخول مسافرين منها إلى العراق.وقال مسؤولو الصحة إنه كانت هناك أربع حالات إصابة أخرى بكورونا في مدينة النجف الشيعية بين زوار سافروا لدمشق الأسبوع الماضي.وأعلنت سوريا تسع حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة.ولكن أطباء يقولون إن هناك عددا أكبر من الحالات .وتنفي الحكومة إخفاءها مدى انتشار المرض.وكشفت دائرة صحة الرصافة، في وقت سابق من اليوم الاحد، تسجيل إصابات بفيروس كورونا لدى اشخاص قصدوا رفقة عشرات الالاف زيارة الامام الكاظم في بغداد، بالرغم من دعوات وتحذيرات رافقت الزيارة من تفشي الفيروس.وقال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي لشفق نيوز، إن "الإصابات التي سجلت للزائرين، كانوا ثلاثة من عائلة واحدة واثنين من أقرباهم"، منوها إلى أن "مرور عشرة أيام من الزيارة، ولم يبق سوى أيام معدودة للانتهاء من فترة حضانة الفيروس، بعدها ينتهي سيتضح الامر اكثر".واضاف "الأيام المقبلة ستكون حاسمة للجميع ويتطلب من المواطنين الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة من اجل منع تفشي فيروس كورونا"

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