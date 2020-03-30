2020/03/30 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ كردستان

أجبر انتشار فيروس كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجماعة، ومع حالة الشلل التام وتسجيل إصابات جديدة يومياً، تتماثل حالات مصاب

بغداد اليوم _ بغداد

حدد وزير الصحة، جعفر علاوي، اليوم الأحد، موعداً محتملاً لتجاوز ازمة فيروس كورونا المستجد، فيما أكد أن عدم التزام المواطنين بحظر التجوال الوقائي سيؤدي لانهيار تام.

وقال جعفر علاوي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء العراق

بغداد اليوم - بغداد

حدد مدير مستشفى الصدر العام د.



مصطفى حاتم ، الاحد 29-3-2020 ، سبباً وحيداً قال انه سيمهد لرفع حظر التجوال في بغداد وعموم محافظات البلاد وعودة الحياة الى طبيعتها.

وقال حاتم في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) إن &q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 14 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 14 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).