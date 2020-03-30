2020/03/30 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا، انها تدرس اصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الارهابية والفساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا لمكافحة كورونا تدرس اصدار عفو عن السجناء من غير مرتكبي الجرائم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا لمكافحة كورونا تدرس اصدار عفو عن السجناء من غير مرتكبي الجرائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).