الدول الخالية من كورونا

2020/03/30 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفذت العديد من الدول تدابير عدة لمنع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، قبل إصابة أي شخص داخل حدودها بالمرض، باعتبار ذلك من الدروس المستفادة من الأوبئة المستقبلية.وبحسب صحيفة “ديلي ستار أونلاين” البريطاني، فإن جميع البلدان التي لم تسجل فيها حالات إصابة بالفيروس الفتاك تقع في أفريقيا أو آسيا أو أوقيانوسيا، حيث لم يعد […]

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