صالح يلتقي ولي عهد ابو ظبي لبحث مخاطر وباء كورونا

2020/03/30 | 00:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء اليوم الأحد ، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان المخاطر والمسؤوليات التي تواجه شعوب ودول المنطقة في مواجهة وباء كورونا، وضرورة التآزر والتكاتف لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.وأعرب صالح عن شكره لمشاعر الأخوّة والتضامن مع العراق التي أبداها وليّ العهد، والأمل بان تتخطى دولة الإمارات هذا الوباء بأسرع وقت، وأن يحفظ الله الأشقاء فيها من كل مكروه، مع الامتنان لسمو الشيخ محمد بن زايد، الذي اعرب بدوره عن دعم بلاده للشعب العراقي في مواجهة مخاطر الفايروس الذي يهدد شعوب العالم.كما جرى، خلال المكالمة، بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وبما يرسخ الاستقرار والسلام في المنطقة.

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