فنانون يروجون لمسلسلاتهم الرمضانية

2020/03/30 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /رغم الإعلان عن إيقاف تصوير كافة المسلسلات التليفزيونية المقرر عرضها خلال شهر رمضان، بشكل مؤقت، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن صناع معظم هذه الأعمال حرصوا على نشر فيديوهات دعائية، في رسالة إلى الجمهور بأنها ستعرض وسيتم استكمال التصوير.يأتي هذا في الوقت الذي لم تصور فيه عدة مسلسلات […]

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