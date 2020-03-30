ميثم الجنابي - ظاهرة المؤقتين الجدد وضمور المرجعية الوطنية (3-4)

2020/03/30 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي نخب رثة وزمن بلا تاريخ إن عدم تحول الزمن إلى تاريخ يرتبط أساسا بغياب فكرة الدولة الشرعية ومؤسساتها.فالدولة الشرعية هي المنتج الوحيد للتاريخ الفعلي.ونلمح هذه الظاهرة حتى في تلك الظروف التي تميز ضعف الشرعية.أما غيابها الكلي فإنه يحول تجارب الأفراد والجماعات والأمم إلى جزء من تجريبية فجة لا علاقة لها بالدولة والمؤسسات.بينما المؤسسات هي الشكل الواقعي للمنظومة.وفي حالة العراق، كان ......

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