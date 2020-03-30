تاج السر عثمان - كيف ستغير كرونا مجرى التاريخ الاجتماعي؟

2020/03/30 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان تتعرض البشرية لوباء الفيروس التاجي " كرونا" ، الذي يشكل امتدادا للكوارث التي تعرضت لها علي طول تاريخها والأنظمة الاجتماعية التي مرت بها وهددت وجودها وغيرت مجرى التاريخ الاجتماعي، وتفاوتت القوى الحاكمة حسب طبيعتها الطبقية في التصدى لها، فالأنظمة الاجتماعية الاستبدادبة التي قهرت شعوبها، واصبحت فيها علاقات الإنتاج عائقا أمام تطورالقوي المنتجة ، وكدست الثروات في أيدى القلة ، وعبرت عن مصالها الطبقية ......

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