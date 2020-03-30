2020/03/30 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي : نقابة الصحفيين العراقيين وزعت اكثر من اربعة الاف حصة غذائية الى صحفيين ومواطنين في بغداد والمحافظات دون تصوير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/30 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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