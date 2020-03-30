نائب: سحب موظفي السفارة الامريكية خطوة استباقية لتنفيذ ضربات على مواقع عسكرية عراقية

2020/03/30 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاحد ، قيام السفارة الامريكية في العاصمة بغداد بسحب موظفيها خطوة استباقية لتنفيذ هجمات وضربات على مواقع عسكرية عراقية ومنها مواقع الحشد الشعبي .وقال عليوي إن “اجراء السفارة الأميركية في بغداد بسحب واجلاء موظفيها يبين لنا بان لديها خطة لتنفيذ ضربات ضد الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، فهي […]

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