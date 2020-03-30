2020/03/30 | 00:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، منطقة كوارث على خلفية انتشار فيروس كورونا.وكان ترامب أصدر في وقت سابق اليوم مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.كما أعطى تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.يذكر أن آخر بيانات تنشرتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تتابع تفشي الفيروس "كوفيد-19" في العالم، أظهرت أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تجاوز 124 ألف شخص، توفي منهم حوالي 2.2 ألف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن منطقة كوارث) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن منطقة كوارث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).