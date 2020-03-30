عبد المهدي: مجلس الوزراء قد يعقد اجتماعاته المقبلة عبر الدائرة المغلقة

2020/03/30 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عقد جلسات مجلس الوزراء المقبلة عبر الدائرة المغلقة، وفيما اكد ضرورة تفعيل الحكومة الالكترونية، طمأن المواطنين بتأمين المواد الغذائية خلال فترة الاجراءات الامنية للوقاية من كورونا.

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