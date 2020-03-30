عدسة “العهد نيوز” تتجول في اسواق الموصل وترصد حركتها اثناء حظر التجوال

2020/03/30 | 00:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى بالرغم من اعلان حظر التجوال في عموم محافظة نينوى، الا ان أسواق المدينة تشهد استقرارا في اسعار المواد الغذائية و الفواكه والخضر بينما يتبضع العوائل حاجياتهم بشكل ينسجم مع الاجراءات المتخذة.بلال قاسم مواطن موصلي قال في حديث لوكالة “العهد نيوز” بان “الاسواق في الموصل مفتحة والاسعار مناسبة لا يوجد أي […]

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