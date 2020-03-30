لمساعدتهم على التزام المنازل… الإدارة الذاتيّة تعلن توزيع مساعدات غذائيّة على الأهالي

2020/03/30 | 00:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت #الإدارة_الذاتيّة لشمال وشرق #سوريا أنها بصدد توزيع مساعدات غذائيّة على الأهالي في مناطق سيطرتها، لمساعدتهم على الالتزام في المنازل خلال فترة «الحجر المنزلي» لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وجاء في

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