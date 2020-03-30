الحكيم: على الحكومة اتخاذ اجراءات وخطوات عاجلة لانقاذ المحتاجين من شبح الجوع

2020/03/30 | 00:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على الحكومة اتخاذ اجراءات وخطوات عاجلة لانقاذ المحتاجين من شبح الجوع.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "استمرار وتمديد أيام حظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا، وان كان ضرورة ملحة إلا أنه يثقل كاهل المواطنين في مهمة تأمين قوتهم اليومي، مما يتطلب اجراءات وخطوات عاجلة على الحكومة العراقية إتخاذها لإنقاذ المحتاجين من شبح الفاقة والجوع ومنها إلزام وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبنحو مضاعف على المواطنين".

وتابع "لا سيما وأن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود او ممن يرزحون تحت خط الفقر يعتمدونها مصدرا اساسا لمعيشتهم".

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