2020/03/30 | 00:54 - المصدر: الغد برس

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ترامب: سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس ك

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ترامب: سيتم توفير 50 ألف جهاز اختبار بهدف تشخيص الإصابات بفيروس كورونا

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