صحة كربلاء: ارسلنا العينات للمُشتبه بإصابتهم بـ(كورونا) الى بغداد ونحن بانتظار النتائج

2020/03/30 | 00:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت دائرة صحة كربلاء، الاحد، على ارسال العينات للمُشتبه بإصابتهم بـ(كورونا) الى بغداد وهي بانتظار النتائج.

وقالت في بيان تلقته "الغد بس"، ان "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت، الأحد ، نماذج من العينات للمُشتبه بإصابتهم بالفيروس الوبائي إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها".

واضافت "ولم ترد نتائجها لغاية الآن ، والدائرة بإنتظارها ، وفي حالة عدم ورودها ، سيتم عرض نتائجها في البيان الصحفي للدائرة ليوم الاثنين لذا إقتضى التنويه".

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