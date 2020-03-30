بعد مناشدة اطفاله.. محافظ البصرة يعلن موعد اطلاق سراح الشخص الذي هدد الكوادر الطبية

2020/03/30 | 01:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الاثنين، موعد اطلاق سراح الشخص الذي هدد الكوادر الطبية بعد قدوم...





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