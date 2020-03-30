الحكيم يدعو الحكومة إلى 'إنقاذ المحتاجين'

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ"إنقاذ المحتاجين من شبح الجوع"، من بينها توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل مضاعف.

وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "استمرار وتمديد أيام حظر التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا وإن كان ضرورة ملحة إلا أنه يثقل كاهل المواطنين في مهمة تأمين قوتهم اليومي مما يتطلب اجراءات وخطوات عاجلة على الحكومة العراقية إتخاذها لإنقاذ المحتاجين من شبح الفاقة والجوع".

وأوضح الحكيم، أن من بين تلك الإجراءات والخطوات "إلزام وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وبنحو مضاعف على المواطنين لا سيما وأن شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود او ممن يرزحون تحت خط الفقر يعتمدونها مصدرا اساسا لمعيشتهم".





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