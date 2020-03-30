الحشد الشعبي يصد تعرضاً لـ'داعش' غربي الأنبار

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الاثنين، صد تعرض لتنظيم "داعش" على منطقة عكاشات غربي محافظة الأنبار.

وقال نائب قائد عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "اللواء 18 في الحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات الأنبار، تمكن من صد تعرض لعدد من الإرهابيين حاولوا التعرض على قطعات الحشد الشعبي لكن سرعة الرد حسمت الموقف لأبطال الحشد".

وأضاف نصر الله، أن "الهجوم أسفر عن جرح عنصرين من حرس الحدود ومجاهد من الحشد الشعبي تابع للواء 18 حيث استخدم العدو عدداً من قنابر الهاون والأسلحة المتوسطة والخفيفة لكن لاذوا بالفرار في عمق الصحراء بعد الرد القوي من أبطالنا في الحشد الشعبي".





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