2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أول تجربة: فحص كورونا المستجد من السيارة في الامارات ابوظبي- الفاتيكان – الزمان ناقش ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الاحد مع البابا فرنسيس تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد الجانبان على «اهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة الوباء» حيث تستفحل الجائحة عالمياً وشملت ٢٢٠ بلداً وأ جرى ولي عهد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد يناقش مع بابا الفاتيكان والرئيس العراقي تطورات الجائحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن زايد يناقش مع بابا الفاتيكان والرئيس العراقي تطورات الجائحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن زايد يناقش مع بابا الفاتيكان والرئيس العراقي تطورات الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).