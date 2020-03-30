محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬يناقش‭ ‬مع‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬والرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬تطورات‭ ‬الجائحة

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭: ‬فحص‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬في‭ ‬الامارات ابوظبي‭- ‬الفاتيكان‭ – ‬الزمان‭ ‬ ناقش‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬ابوظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬الاحد‭ ‬مع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬تطورات‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وشدد‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬‮«‬اهمية‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لمواجهة‭ ‬الوباء‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تستفحل‭ ‬الجائحة‭ ‬عالمياً‭ ‬وشملت‭ ‬‮٢٢٠‬‭ ‬بلداً‭ ‬وأ‭ ‬جرى‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ […]

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