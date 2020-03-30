تفاصيل حياتية من وحي البيوت

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لم‭ ‬تتطور‭ ‬عملية‭ ‬التسوّق‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬كثيراً،‭ ‬بل‭ ‬لم‭ ‬تتحوّل‭ ‬الى‭ ‬جزء‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬التجارة‭ ‬الفردية‭ ‬وتسوّق‭ ‬العائلات‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ .‬ وحين‭ ‬اضطر‭ ‬الناس‭ ‬أن‭ ‬يخلدوا‭ ‬في‭ ‬بيوتهم‭ ‬بسبب‭ ‬تفشي‭ […]

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