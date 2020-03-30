2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحلات جوية تعيد عراقيين من موسكو وبيروت ودبي بغداد -الزمان اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الاحد، ان الوضع الحالي لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة واعداد المصابين مازال جيدا، لافتا الى ان وزارة الصحة العراقية سجلت افضل استجابة واجراءات لمجابهة كورونا وباعتراف العالم.
غير ان خبراء يقولون ان الفيروس لم يبلغ ذروته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد:فيروس كورونا تحت السيطرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غير ان خبراء يقولون ان الفيروس لم يبلغ ذروته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد:فيروس كورونا تحت السيطرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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