بغداد‭:‬فيروس‭ ‬كورونا تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحلات‭ ‬جوية‭ ‬تعيد‭ ‬عراقيين‭ ‬من‭ ‬موسكو‭ ‬وبيروت‭ ‬ودبي‭ ‬ بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬سيف‭ ‬البدر،‭ ‬الاحد،‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬مازال‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬واعداد‭ ‬المصابين‭ ‬مازال‭ ‬جيدا،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬العراقية‭ ‬سجلت‭ ‬افضل‭ ‬استجابة‭ ‬واجراءات‭ ‬لمجابهة‭ ‬كورونا‭ ‬وباعتراف‭ ‬العالم‭.‬غير‭ ‬ان‭ ‬خبراء‭ ‬يقولون‭ ‬ان‭ ‬الفيروس‭ ‬لم‭ ‬يبلغ‭ ‬ذروته‭ […]

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