استعيدي علاقتك بأبنائك

2020/03/30 | 01:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالات

الكثير من الموظفات كن يتمنين قبل تفشي فايروس كورونا الحصول على اسبوع إجازة للراحة والاستمتاع بقضاء وقت اطول مع أسرهن، لذلك فأن إجازتك فى المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الفايروس قد تطول، فلا تتعاملى معها على أنها إجازة اجبارية، فقط حاولى الاستفاده منها قدر المستطاع، واليوم نقدم لك بعض النصائح لإعادة توطيد علاقتك الأسرية بأبنائك.

• اصنعى لهم صندوق الذكريات

بعض الأبناء يكون دوما لدية اشياء خاصة به يتركها فى غرفته ولا يريد أحد أن يراها، فجميل أن تصنعى له صندوق من الكارتون ليحتفظ بذكرياته فيه بدلا من تركها فى غرفته عرضة للتلف وهنا يمكنك أن تجمعيها له أو تعطيها له يجمعها فيها ووقتها سيعرف أنكى تحترمى خصوصيته.

• أمنحيهم وقت للحوار

كم من أوقات تمنيتى أن تجلسى فيها لتستمعى من أطفالك لحكاياتهم مع أصدقائهم، ولم يسعفك الوقت فالآن حان الوقت لتفتحى حوارات مع أبنائك سواء كانوا بنات أو أولاد فربما تعيدي اكتشافهم مرة أخرى.

• مفاجأة حلوى

لا يوجد أى مانع أن تقومي بطهي نوع معين من الحلويات أو الطعام تعرفي أن أحد أبنائك يحبه بشغف وخاصة لو كانت نوع معين من الحلويات ، وتفاجئيه به وقت الغداء ،حينها ستحظين بلحظة فرح وحب حقيقية من ابنك ووقتها سيدرك أنك تهتمين به وبما يحبه.

• البوم الذكرات

التكنولوجيا جعلت كثيرا وجود صور لابنائك حبيسة الموبايلات، لكنك لو قضيتى بعض الوقت لتجميع صور ابنائك من على الكمبيوتر فى فولدر واحد وصنعتى لهم فيديو بالصور كاملة ستكون مفاجأة سعيدة لكِ ولهم لأنك مع الصور ستدركين أن أبنائك كبروا .

• الغناء سويا

يمكن أيضًا ترديد الأغنيات سويا وخاصة الأغانى التى يحبها اطفالك ، ولا يمنع الأمر من تذكر اغنيات كانو يحبوها خلال صغرهم وتغنوها سويا، ولا يوجد اى مانع للرقص سويا كنوع من انواع الرياضة .

•حكايات سن المراهقة

إن كان لديك فتاة فى عمر المراهقة واقبلتي عليها تشيدين بغرفتها والصور التى تعلقها فيها، وحكيتِ لها عن بعض ذكرياتك فى هذه السن، ربما تبادر هى الأخرى بالحديث لك عن بعض الأسرار، لكن حذارى بعد أن تحكي لك أن تنهريها وتعنفيها، وقتها ستكوني بنيتي بنفسك سور عالي بينكما لن تقدم على التجربة مرة أخرى.

• قصص السرير

لا يوجد أى مانع أن تقوم بالنوم بجوار اطفالك أو دعوتهم للنوم معك فى سريرك الخاص وان تسردى لهم حكاية من قصص زمان التى كنتِ تحكيها لهم فى الصغر وانتِ تحتضنيهم، فما أجمل هذا الشعور، سيعيد لكم معا جمال مرحلة الطفولة والشباب.

• المهام المتأخرة

دوما هناك اشياء طلبها منك أطفالك وكنتِ ترجئيها لحين يسمح وقتك مثل إصلاح بعض البلوزات أو ثنى بنطلون او البحث عن ملابس تختفي في حقائب التخزين حان الوقت لتنفذي هذه المهام.

• انجاز القراءة

لو قررتِ أن تقومي معهم بانجاز بعض مهام المذاكرة والقراءة، كنوع من المساعدة لا الأوامر فإنه سيكون أمر مردوده جيد على نفسية الأطفال خاصة مع منظومة التعليم عن بعد الجديدة.

في النهاية لو حققتى من هذه المهام نصفها أو ما يزيد ستكوني نجحتي فى توطيد علاقتك بأبنائك وتربية ثقة النفس لديهم، واستعدتِ مساحة الامومة بينكما التى فقدتها فى زحمة العمل والانشغال واستفدتِ بهذه الإجازة.

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