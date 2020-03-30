منحة للأردن لمواجهة كورونا

2020/03/30 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور وسام الربضي، إن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له، وافق على تقديم معونة مالية على شكل منحة بقيمة 1 مليون دينار كويتي ما يعادل حوالي 2ر3 مليون دولار أميركي.جاء ذلك بهدف مساعدة الحكومة الأردنية في تغطية تكاليف توفير الاحتياجات العاجلة لمكافحة […]

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