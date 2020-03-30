بالفيديو... أطفال المتهم الذي هدد المفرزة في البصرة يطالبون بإطلاق سراح والدهم

2020/03/30 | 01:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أطفال الشخص الذي أظهرت مقاطع فيديو وهو يهدد المفرزة الطبية يوم أمس في البصرة يطالبون بإطلاق سراح والدهم، حيث ذكروا أن والدتهم مصابة بفيروس كورونا وهي في الحجر الصحي ووالدهم في السجن.

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