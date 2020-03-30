لتفادي كورونا.. استخدموا النظارات بدلا من العدسات

2020/03/30 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في محاولة أخرى للحد من تفشي وباء كوفيد-19، ينصح الأطباء الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بالتحول إلى النظارات الطبية لتجنب انتقال الفيروس من خلال العينين.وتشير بعض التقارير الصحية إلى أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يسبب ما يعرف بمرض التهاب الملتحمة أو كما يعرف أيضا بـ”العين الوردية”.وتقترح الأستاذة في الأكاديمية الأميركية […]

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