الاتحاد الدولي لكرة الطاولة يمدد تعليق مسابقاته بسبب كورونا

2020/03/30 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، تمديد تعليق مسابقاته حتى 30 يونيو المقبل، وتجميد التصنيف العالمي لشهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ونشر الاتحاد الدولي لكرة الطاولة على موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: “بسبب الشك المستمر الناجم عن فيروس كورونا وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020، اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد القرارات التالية: تعليق جميع […]

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