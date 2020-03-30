ترامب يعلن مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن منطقة كوارث

2020/03/30 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة واشنطن، منطقة كوارث على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وكان ترامب أصدر في وقت سابق اليوم مرسومين أعلن بموجبهما ولايتي كونيتيكت وأوريغون منطقتي كوارث كبرى بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما أعطى تعليمات بتقديم مساعدات من الميزانية الفيدرالية لكل المناطق المتضررة في الولايتين، حسب بيانين للبيت الأبيض.

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت شرطة محافظة البصرة، الأحد (29 اذار 2020)، إلقاء القبض على شخص هدد الكوادر الطبية بعد قدومها لحجر أحد افراد عائلته في المحافظة، بإطلاق الرصاص عليهم.

وقالت شرطة البصرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انتشر على مواقع

بغداد اليوم- متابعة

كشف المتحدث باسم البنتاغون، العقيد شون روبرتسون، السبت (28 آذار 2020)، عن موعد استئناف قوات التحالف الدولي عملياتها في العراق، مبيناً أن الاستئناف مرهون بعودة الظروف إلى طبيعتها بعد الخلاص من كورونا.

وقال روبرتسون في تص

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة عن تسجيل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد قد بلغت بذلك 546.

وأشا

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