فاطمة ناعوت - الزهرةُ البريّة

2020/03/30 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ==========الزهرةُ البريّةُاِنْسَدَلَ عليها ثوبُ الوجعْفراحتْ تُنسِّلُ خيوطَهوتمُدُّها نحو السماءْخيطًافي إثرِ خيطْحتى انبسطَ الثوبُ فوق الغَيمِسحابةً مُتعَبَةًتتساقطُمطرًاوطِيبًاوسكاكرَ شَهْدًا.***الجميلةُضربَ السَّرطانُ خِصْرَهافحملتْ صليبَها في وهنٍوراحتْ تُطْعِمُ أطفالَ الحارَةِخُبزًاوتَمرًا.......

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