منصور الريكان - يا لطيف المدينة ،،،،،،،،

2020/03/30 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الريكان إيه سيدتيْ ،،،،،،،،،، المدى واسع والزمان غريب وموبوءة في رؤانا الأمكنةْأفهكذا تحلمينْالغرابة إننا كالمساجين في ثكنةْونحمل أتعابنا ونغرق في الهم ننتظر المصيرْحملنا غواياتنا وطفنا نجوب عالمنا الإفتراضي في مللْونصبو لأحوالنا يا لطيف المدينة مغلقة نافقةْوللبوح سر الذي لا يرىهنا حدثتني التي أرسلت رسائلها عبر طيفْويحملني ظلها المخيفْهي الآن موبوءة أرسل......

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