2020/03/30 | 01:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد متحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” ونشطاء بأن عناصر #داعش نفذوا عصياناً في محافظة #الحسكة استطاعوا خلاله بالسيطرة على مواقع داخل سجن، ما نتج عنه هروب عدد من المقاتلين المحتجزين،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عصيان لتنظيم “داعش” نتج عنه هروب سجناء والتحالف الدولي يتدخل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عصيان لتنظيم “داعش” نتج عنه هروب سجناء والتحالف الدولي يتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).