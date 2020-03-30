توزيع رواتب المتعينين الجدد في مديريات تربية بغداد

2020/03/30 | 02:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

تطلقُ محافظة بغداد قريباً رواتب المتعينين الجدد ضمن مديريات التربية الست بالعاصمة، مؤكدة عدم تأثر تلك الرواتب بالإجراءات الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص أدلى به لـ"الصباح": بأنَّ "وزارة المالية وعقب كتاب رسمي أرسلته المحافظة إليها، أطلقت سلفة بمبلغ 24 ملياراً و900 مليون دينار إليها من أجل صرف رواتب المتعينين الجدد والموزعين على ملاك مديريات التربية الست في العاصمة".

وأضاف أنَّ "السلفة سيتم صرفها كرواتب للمتعينين الجدد على حركة الملاك للعام 2016 والذين تم تعيينهم بموجب الأوامر الوزاريَّة الصادرة من وزارة التربية وحملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2019 الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا بالاستثناء من أحكام الموازنة العامة"، مؤكداً أنَّ الرواتب ستطلق حال الانتهاء من الإجراءات الإداريَّة والفنيَّة اللازمة.

وأشار العطا الى أنَّ "المحافظة ستستمر بتوزيع الرواتب لجميع الدوائر التابعة لها بما فيهم المتعينون الجدد من دون توقف من خلال العمل الالكتروني".

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