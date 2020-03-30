الصحة: المتوفى بفيروس {كورونا} لا ينقل العدوى

2020/03/30 | 02:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي

ساعات قليلة يعيشها فيروس كورونا داخل جسم الإنسان المتوفى، وهو غير قادرٍ على الانتقال من رئة الميت..



هذا ما أكدته وزارة الصحة على لسان المتحدث باسمها الدكتور سيف البدر، موضحاً في تصريح لـ"الصباح" أنَّ "الفيروس يعيش لبضع ساعات عند وفاة المصاب، ولا يستطيع الخروج من رئة الميت، بخلاف الشخص المصاب الذي يكون وسيطاً لنقل الفيروس من خلال السعال والعطاس".

ونفى البدر ما يشاع بأنَّ الفيروس يمكن أنْ ينتقل إليهم من خلال الشخص المتوفى، كما نفى الأنباء التي تحدثت عن دفن الميت بعمق سبعة أمتار، مؤكداً أنَّ "جميع هذه المفاهيم خاطئة ولا تستند الى أسسٍ علميَّة".

وأكد أنَّ "الحقائق العلمية تفيد بأنَّ الفيروس سيموت تحت التراب بعد مدة قصيرة مهما كان موقعها سواء بالمقبرة أو الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة للدفن في بغداد والمحافظات".

وأشار المتحدث الى أنَّ "الملاكات الصحيَّة تتعرض أحياناً الى ضغوطات من قبل ذوي المتوفى، ومنهم من يرفض دفنه في المقابر التي خصصتها الوزارة، أو رفض دفنه بأي مكان"، موضحاً أنَّ "مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عملية الدفن هي في دولٍ أخرى وليست في العراق".

وتابع أنَّ "وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالميَّة وضعت ضوابط للتعامل مع حالات الوفاة بالأمراض المعدية، وهو إجراءٌ متبعٌ في جميع دول العالم، ويتمثل بتعفير الجثة داخل المستشفى من قبل فريقٍ متخصص، ووضعها في كيس خاص معقم ثم في النعش، الذي يتم ايضا تعفيره بمواد معقمة ثم يدفن على عمق مترين في أي مقبرة".

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